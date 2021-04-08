شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 70 رحلة جوية لنقل 5642 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصر للطيران غداً الجمعة 70 رحلة جوية، بمعدل 48 رحلة دولية إلى كل من "بغداد، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحة، لارناكا، لندن، نيويورك، ميلانو، دبي، باريس، أبوجا،روما، جنيف، اسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، أثينا، جوبا، بودابيست، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أربيل" و20 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5642 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا فى حال عدم إحضار شهادة الـPCR ، وذلك فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.