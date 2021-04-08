شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء ينشر نصائح قبل شراء مبرد المياه لخفض الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض النصائح الهامة التى تفيد المواطن عند شراء مبرد المياه، خاصة وأنه أصبح من الأجهزة التى يعتمد عليها المواطنين لتقليل الاعتماد على الثلاجة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، ولذلك ينصح الجهاز ببعض المعلومات التي تساعد على اختيار مبرد مياه بكفاءة عالية واستهلاك كهرباء أقل وهي كالآتى:

1- تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها، وينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لأنها ستسهلك كهرباء أكثر.

2- شراء مبرد مياه يحتوي على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).

3- من افضل صفات مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة.

4- التأكد من توافر عناصر الآمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.

5-عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة.

6-يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.