شرطة التموين تُحبط ترويج 13 طن ملح وأسماك فاسدة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1232 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط مالك مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة بمحافظة الغربية، بحوزته 2 طن أسماك مدخنة "رنجة" داخل عبوات غير صالحة للاستخدام الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بمحافظة البحيرة، بحوزته 1٫25 طن "لحوم بلدية – مقطعات دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط مالك مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية، بحوزته 10 طن "ملح طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لإدخاله في عمليات تصنيع منتجات الألبان وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.