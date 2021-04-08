4 دقائق مُصورة تلخص جهود مكافحة المخدرات خلال شهر مارس(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، لضبط تجار المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال شهر مارس الماضي بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي عن ضبط 2178 قضية مخدرات، 2285 متهما.

وتنوعت المضبوطات من المواد المخدرة بين أكثر من نصف طن من مخدر الحشيش، وأكثر من 8 أطنان من مخدر البانجو، 22 كيلو جرام هيروين، 20 كيلو إستروكس، 6 كيلو آيس، 8 كيلو أفيون، 200 كيلو جرام من بذور القنب والخشاش المخدر.

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.