"دنيا" تطلب الخلع: " مش شايل هم وعايز أهلي يأكلوا بناته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "دنيا. أ" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة طلبها "جوزي بيصرف فلوسه على المخدرات والستات وبيقولى ابعتى عيالنا لأبوكي يأكلهم".

تروي "دنيا" (40 سنة) ربة منزل، في دعواها رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٢٠: "تزوجت من 10 سنوات من "أحمد. ع" (44 سنة)، سائق ميكروباص، ورزقنا الله بـطفلين، حالتنا الماديه متوسطة ومع ذلك ينفق زوجي على نفسه قبل التفكير في أسرته ولم اعترض على الإطلاق على هذا المبدأ".

أضافت الزوجة: "زوجي قبل الزواج كان مختلفًا وتظاهر أمامي بكل الصفات المميزة، لذلك وافقت على الزواج منه، تغير وضعه بعد الزواج بالنسبة لتلبية متطلبات المنزل ولم أتحدث معه، لكن بعد مرور السنين وإنجاب البنات تحول حاله ويظل بالأسبوع لا ينفق على المنزل ويعتمد على شقيقي الأكبر في الإنفاق على بناته".

استكملت "دنيا": "بالرغم من أن حماتي وشقيق زوجي حالهم متيسر ماديًا وليس لديهم أبناء وكل ما يفعله هو الإنفاق على بناتي والاهتمام بهم ديها أبناء غير زوجي، إلا أنه ينفق عليها، إلا أن زوجي يقصر في حق أطفاله، ولم يكتفي بذلك بل قام باصطناع مشكلة بيننا حتى لا يقوم بالإنفاق ويكن هو المستفاد الوحيد منهم ".

اختتمت دعواها: "يطالبني بالذهاب إلى أسرتي لكي ينفقوا على الأطفال، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 135 لسنة 2020، دعوى نفقة حملت رقم 86 لسنة 2020، ولم يتم الفصل بها حتى الآن".