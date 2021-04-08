مصادر قضائية: إحالة قاضي غرامة الـ 500 جنيه بأسوان للتحقيق ونقله للقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

صرَّحت مصادر قضائية، أن رئيس مجلس الدولة أحال القاضي محسن كلوب رئيس محكمة القضاء الإداري بأسوان، للتحقيق وذلك عقب قيامه بتغريم نفسه مبلغ 500 جنيه وذلك أثناء نظره جلسة المحكمة لإخلاله بنظام الجلسة عندما رن هاتفه المحمول أثناء انعقادها.

أضافت المصادر لـ "الخليج 365"، أن قرار التغريم قد نص على تغريم رئيس محكمة القضاء الإداري، وفي الحقيقة أن القاضي محسن كلوب هو رئيس دائرة الأفراد بمحكمة القضاء الإداري بأسوان وليس رئيس محكمة القضاء الإداري ككل، ما جعله يغرم طرفًا آخر وليس نفسه.

أشار المصادر إلى أنه تقرر نقل المستشار محسن كلوب من رئاسة محكمة القضاء الإدارى بأسوان إلى عضو بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة التاسعة تعويضات.

بذات السياق قرر رئيس مجلس الدولة، تولي المستشار إيهاب مختار نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة محكمة القضاء الإداري بأسوان خلفا لـ "كلوب".

وكان القاضي محسن كلوب أصدر قرار تغريم نفسه على المنصة أثناء انعقاد جلسة المحكمة بوصفه رئيسها أمام المحامين والمتقاضين، لتسود حالة من الدهشة داخل القاعة لكونها واقعة لم تشهدها المحاكم من قبل.