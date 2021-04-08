الأمن يكشف تفاصيل التحرش بطفلة في القاهرة ويضبط المتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" متضمناً قيام مجموعة من الأهالي بالتعدي على شخص.

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، تداولوا مقطع فيديو متضمناً قيام مجموعة من الأهالي بالإمساك بأحد الأشخاص، عقب قيامه بالتحرش بطفلة حال تواجدها بمدخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المجني عليها وتبين أنها طفلة سن 9 سنوات - مقيمة بدائرة القسم، وبالفحص تبين أنه أثناء سير المجني عليها بالمنطقة سكنها، فوجئت بقيام أحد الأشخاص باستدراجها لمدخل أحد العقارات بذات المنطقة، وأثناء قيامه بمحاولة التعدي عليها قامت بالصياح والاستغاثة بالمارة وتمكن الأهالي من ضبطه، وباستدعاء والدة المجني عليها قررت بعدم رغبتها في اتخاذ ثمة إجراء قانوني ضد المشكو في حقه، فقام الأهالي بإطلاق سراحه.

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق)، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء والدة المجني عليها تعرفت على المتهم واتهمته بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.‏