أمطار ورياح وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الجمعة، انخفاضا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بقيم تتراوح بين 3 و 4 درجات.

ويسود صباحا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح نشطة، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة، معتدل على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح نشطة، حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وتشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، واضطرابا في الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 60 لـ 70 كم في الساعة.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء، لطيف على جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: "القاهرة 25-13، الإسكندرية 20-14، مطروح 19-13، سوهاج 32-18، قنا 34-18، أسوان 35-20.​