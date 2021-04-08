شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتفقد تطوير منطقة السيد البدوي بطنطا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، أعمال التطوير الجارية بمحيط مسجد السيد البدوي بطنطا.

وشملت اعمال التطوير، استكمال للممشى السياحي، وطلاء واجهات العمارات المطلة على الشارع وتركيب البازلت بطول الشارع. ووجه «شعراوي»، بضرورة متابعة حملات تعقيم وتطهير المساجد بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، استعداداً لاستقبال شهر رمضان، ومراعاة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ الغربية أن أعمال تطوير محيط المسجد الأحمدي تأتي ضمن خطة الارتقاء بالمناطق الأثرية ووضع المحافظة على خريطة السياحة الدينية المحلية والدولية.

وعقب ذلك توجه الوزير والمحافظ ومرافقوهم لتفقد أعمال التطوير بكورنيش طنطا في مرحلتيه الثالثة والرابعة بدايةً من كوبري قحافة وحتى نهاية شارع الأشرف بتكلفة ٢٨ مليون جنيه ومن كوبري فاروق وحتى نهاية سكة المحلة بتكلفة ٦٩ مليون جنيه.

وأكد الوزير على أهمية تطوير الكورنيش كمتنفس مجاني يليق بالمواطنين، مشيداً بأعمال التطوير التي تتم بالتزام كامل بالمواصفات الفنية والجمالية للمشروع لتقديم خدمات راقية لمواطني المحافظة، ويأتي هذا المشروع من سعي المحافظة لخلق متنفس للجماهير ومنطقة خدمية ترفيهية والتوسع فيها بمختلف أرجاء المحافظة.

وتابع الوزير والمخافظ، الجولة بتفقد أعمال التطوير بشارع الإسكندرية والذي يُعَد محوراً حيوياً للمحافظة حيث يربط بين الطريق السريع القادم من الإسكندرية متجهاً إلى ميدان المحطة والسيد البدوي، كما سيساهم في تقليل الكثافة المرورية داخل مدينة طنطا والذي تم تطويره بتكلفة إجمالية ١٨ مليون جنيه.

وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة تشديد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا للعمل على منع تزايد حالات الإصابات، خاصة الضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء، فيما يخص إقامة الشعائر الدينية خلال شهر رمضان وأبرزها عدم بإقامة الموائد الرمضانية.

وشدد الوزير على ضرورة متابعة المحافظة للضوابط الخاصة بالأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات، ومن بينها الالتزام بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية وكذا الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة في هذا الشأن، وكذلك نسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة بتلك المنشآت.

وتابع اللواء شعراوي والدكتور رحمي الجولة بتفقد أعمال التطوير بشارع الإسكندرية والذي يُعَد محوراً حيوياً للمحافظة حيث يربط بين الطريق السريع القادم من الإسكندرية متجهاً إلى ميدان المحطة والسيد البدوي كما سيساهم في تقليل الكثافة المرورية داخل مدينة طنطا والذي تم تطويره بتكلفة إجمالية ١٨ مليون جنيه.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة الغربية اليوم بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وذلك لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، حيث شهد الوزير والمحافظ وضع حجر الأساس لفندق ومجمع مطاعم ومنطقة ترفيهية بشارع الجلاء.

وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدان تطوير ميدان السيد البدوي

وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدان تطوير ميدان السيد البدوي

وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدان تطوير ميدان السيد البدوي

وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدان تطوير ميدان السيد البدوي

وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدان تطوير ميدان السيد البدوي

وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدان تطوير ميدان السيد البدوي

وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدان تطوير ميدان السيد البدوي