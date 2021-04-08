شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال سنوي في قرية الروضة تحت عنوان «أحياء يرزقون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة بئر العبدالتعليمية الأحتفال السنوى الثانى «أحياء يرزقون» في مدرسة ال جرير الابتدائية، بحضور الدكتور سليمان شميط مدير الإدارة وعدد من القيادات المجتمعية.

وأكد مدير الإدارة على إقامة معرض فنى «نحن هنا» على هامش الاحتفالية للمواهب من ابناء القرية تضمن عرض لأعمال 8 فنانين في الرسم بخامات مختلفة والتطريز والطباعة على القماش والبورتريه والخط العربى.

كما تضمن الاحتفال استعراضات مواهب ابناء القرية في الغناء والشعر بفقرات تحت عنوان «يا ام الشهيد»، و«عشان علمونا نحب الوطن»، و«ام الدنيا مصر»، و«طالعين على ارض الفيروز»، وعرض غناء لغة الإشارة وتمثيل صامت.