شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك المخالفة بشوارع وميادين الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة المتواجدة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية، فضلاً عن مصادرة التوك توك المخالف لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات، وعبور المواطنين، فضلاً عن المرور على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور، أسفرت الحملة عن التحفظ على ٥ تكاتك مخالفة لخطوط السير، ووتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اصحابها.

كما واصلت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، بالإشتراك مع شرطة المرافق، حملاتها لرفع الإشغالات من شوارع المدينة، حيث توجهت الحملة إلى شارع النقراشى وأمام القصر الأبيض، ونفق المشاة بالمحطة وميدان عرابى؛ وميدان التحرير وشارع البوسطة، وشارع مولد النبي والحلقة، وكوبرى أبوعميرة وشارع فاروق وأمام مدارس الفاروق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية دون تهاون مع المخالفين.

وفي سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بحي ثان الزقازيق، بتكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات من شوارع الحي، بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات، ووحدة التدخل السريع، أسفرت جهودها عن رفع الإشغالات المخالفة المتواجدة في شارع المحافظة، وشارع مدير الأمن، ومنطقة الكوبري الجديد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة لرفع الاشغالات بمعاونة قسم الاشغالات برئاسة المركز وشرطة المرافق، وأسفرت الحملة عن ضبط ٧ شيشة بكافتريا مخالفه للإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا بشارع ٢٣ يوليو، كما تم رفع كافة الاشغالات بامتداد الشارع، والزام اصحاب المحال بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق، كما تم رفع الباعة الجائلين امتداد شارع ٢٣ يوليو وامام مسجد النصر ووضعهم بالاماكن المخصصة لهم، لفتح الحركة المرورية امام حركة السيارات وعبور المواطنين.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة أبوكبير، حملة لرفع الإشغالات من شوارع مصطفي كامل، وعبدالعزيز على، أسفرت الحملة عن رفع ٢٢ حالة إشغال، ورفع الباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية.