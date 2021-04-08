شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يفتتحان مشروع تطوير ميدان محطة قطارات طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الخميس، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، بافتتاح أعمال تطوير ميدان محطة سكة حديد طنطا وذلك بتكلفة تبلغ نحو 9 ملايين جنيه.

وجاء افتتاح المحطة بعد انتهاء أعمال التجديد والتطوير من دهان الواجهة الأمامية لمبنى المحطة، وتطوير ساحة انتظار السيارات ورصفها بالانترلوك، بالإضافة إلى تطوير ورصف ميدان المحطة والشوارع المؤدية إليه ودهان واجهات العمارات المطلة على الميدان.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الغربية لتطوير كبرى الميادين بها للحفاظ على المظهر الحضاري والراقي للمحافظة، مؤكداً أن المظهر الخارجي لمحطة السكة الحديد بطنطا تم تطويرها بما يتناسب مع تاريخها العريق كونها إحدى أقدم محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها ٩ ملايين جنيه، تحملت المحافظة منها 5 ملايين جنيه، وتحمل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري باقي المبلغ.