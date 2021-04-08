شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان أسواق دهب للتوعية بخطورة الأكياس البلاستيكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء صباح اليوم بجولة داخل أسواق مدينة دهب، قامت خلالها الوزيرة بتوزيع أكياس متعددة الاستخدام على المحلات وتوعية المواطنين بأهمية ذلك.

جدير بالذكر أن جولة وزيرة البيئة بمحافظة جنوب سيناء تتضمن تفقد المحميات وأعمال التطوير بها علاوة على إعلان خطة الادارة البيئية المتكاملة للمدينة مع مناقشة القضايا البيئية مع ممثلى المجتمع المدنى والمحلى.