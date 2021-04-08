شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدان أعمال تطوير محيط مسجد السيد البدوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتفقد أعمال التطوير بشارع الإسكندرية والذي يُعَد محوراً حيوياً لمحافظة الغربيه حيث يربط بين الطريق السريع القادم من الإسكندرية متجهاً إلى ميدان المحطة والسيد البدوي كما سيساهم في تقليل الكثافة المرورية داخل مدينة طنطا والذي تم تطويره بتكلفة إجمالية ١٨ مليون جنيه.

ثم اتجه شعراوي والمحافظ الدكتور طارق رحمى لتفقد أعمال التطوير الجارية بمحيط مسجد السيد البدوي من استكمال للممشى السياحي، طلاء واجهات العمارات المطلة على الشارع وتركيب البازلت بطول الشارع.

و وجه «شعراوى» بضرورة متابعة حملات تعقيم وتطهير المساجد بالتنسيق مع وزارة الأوقاف استعداداً لاستقبال شهر رمضان ومراعاة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ الغربية أن أعمال تطوير محيط المسجد الأحمدي تأتي ضمن خطة الارتقاء بالمناطق الأثرية ووضع المحافظة على خريطة السياحة الدينية المحلية والدولية.