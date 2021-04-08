شكرا لقرائتكم خبر عن «روتارى 2451» يقدم لمحافظة مطروح 200 ألف عبوة أدوية لأبناء بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الشكر للتعاون والمشاركة المجتمعية الفاعلة للجنتى الإغائة والطوارئ والمياه بالمنطقة الروتارية 2451 _روتارى مصر، برئاسة الدكتور أسامة الأحمر محافظ روتاري ،في خدمة أهالي مطروح ،

خاصة في المجال الطبى مع اهداءها لمحافظة مطروح بشحنة أدوية بتكلفة نحو ٢٠٠ألف جنيه بالتعاون مع شركة فاركو للأدوية وبنك الدواء لتوزيعها على الوحدات الصحية، وتوفير علاج امراض مزمنة لعدد ١٨ حالة إنسانية من خلال المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ مطروح لوفد الروتاري في زيارته الثانية خلال ثلاثة اشهر لمطروح ،ويضم كلا من د. عاصم عبدالرازق _رئيس الوفد،و

المهندس على حجاب- ضابط اتصال ،وجيهان طامو،و امل لطفي،و عبير نصار،ودكتورة ماهيتاب سمير.

والمهندس محيي ضرغام ،وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح،والنائب رزق علوانى عضو مجلس الشيوخ ومصطفي دياب عن اهالي سيوة، ومديري المديريات والإدارات المعنية بمطروح.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون والتنمية بالمحافظة في العديد من المجالات خاصة في المجال الطبى وتوفير مياه الشرب ووصلات المياه وتنمية المرأة والطفل وخدمة المجتمع المحلى.

كما تم مناقشة إقامة نادى روتاري لمرسى مطروح وآخر للعلمين الجديدة، بمشاركة رجال الاعمال ومحبى العمل المجتمعى وأبناء المحافظة، وحصر احتياجات المحتمع وما يمكن القيام به مع استدامته لخدمة أهالي مطروح بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية

تناول اللقاء عدد من المشروعات التي يمكن الاسراع بها حاليا كالاسراع في اقامة محطات لتحلية المياه ومنها جارى دراسة إنشاء محطة سعة ١٠٠ م٣/ يوم بقرية المثانى بالنجيلة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، وكذلك عمل وصلات للمنازل بسيوة ،ومراجعة أسماء المرضي الأكثر احتياجا والتخفيف عنهم، مع دعم توفير الأدوية والعلاج لهم ،و الوقوف على أكثر المناطق إحتياجا وتوفير مزيد من الخدمات للأهالي.

كما تمت الموافقة على تسيير قافلة طبية مجانية لمدة ٤ أيام تضم العديد من التخصصات،للعام ال١٨ لتقديم الخدمات الطبية لأهالي سيوة في أول يونيه القادم

واوضح د عاصم عبدالرازق ان حجم الخدمات والمشروعات التي تقديمها ومتاقشتها ومخطط العمل بها خلال زيارة مطروح بلغت نحو ٢ مليون جنيه.

بينما أكد محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم لتيسير أعمال قوافل الروتارى المجتمعية بالمحافظة والتوسع لخدمة مزيد من الاهالى الاكثر احتياجا بالتعاون مع الجهات المشاركة والمستهدفة، واهمية تدريب وتنمية المهارات لدى اهالى المناطق في الانشطة الصناعية والتجارية المختلفة بما يوفر عائد اقتصادى وحياة كريمة لهم