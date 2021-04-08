شكرا لقرائتكم خبر عن «بيت الزكاة» يتبرع بـ 50 اسطوانة أكسجين لمستشفى القرنة المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفي حفني مدير مستشفي القرنة المركزي بان «بيت الزكاة» تبرع بعدد ٥٠ أنبوبة أكسجين كبيرة و١٥ أنبوبة أكسجين صغيره و٥٠ منظم اكسجين للمستشفى.

وأضاف أن ذلك تم بتوجيه من فضيلة الإمام الشيخ أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر كما تبرع أهالي البر الغربي بمولد أكسجين للمستشفى .

وقدم الدكتور مصطفي حفني الشكر لفضيلة الإمام الشيخ أحمد الطيب على دعمه المتواصل للمستشفى، وللمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور منتصر عبدالفتاح استاذ طب جامعة أسيوط المشرف الفني على العناية المركزة بمستشفى القرنة المركزي على ما يقدموه من دعم للفريق الطبي وخدمة المرضى.