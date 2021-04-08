شكرا لقرائتكم خبر عن تستهدف إنتاج 70 مليون بيضة سنويا.. شعراوي يتفقد أعمال محطة إنتاج البيض بالغربية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الخميس، الموقف التنفيذي الحالي لمحطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم.

وأقيمت المحطة على مساحة ١٤ قيراطا، وتتكون من ٨ عنابر (٢ لتربية الأمهات و ٦ للفراخ البياض) مزودة بأحدث الماكينات الألمانية المطورة، ويتكون كل عنبر من ٣ خطوط، بتكلفة إجمالية ٧٦ مليون جنيه.

ومن المقرر افتتاحها في احتفالات العيد القومي للمحافظة القادم، وأشار محافظ الغربية إلى أن المحطة تستهدف إنتاج ٧٠ مليون بيضة في العام مما سيوفر أمناً غذائياً واكتفاءً ذاتياً من بيض المائدة للمحافظة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

وقام وزير التنمية المحلية بزبارة لمحافظة الغربية اليوم بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وذلك لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، حيث شهد الوزير والمحافظ وضع حجر الأساس لفندق ومجمع مطاعم ومنطقة ترفيهية بشارع الجلاء.

وزير التنمية المحلية يتفقد محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بطنطا

وزير التنمية المحلية يتفقد محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بطنطا

وزير التنمية المحلية يتفقد محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بطنطا

وزير التنمية المحلية يتفقد محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بطنطا