شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات «الرياضة والصحة أمن قومي عربي إفريقي» بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت جامعة الاسكندرية، فاعليات المؤتمر العلمي الدولي الافتراضي الأول بعنوان «الرياضة والصحة أمن قومي عربي افريقي»، والذي نظمه قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين أبوقير، بالشراكة مع الأكاديمية البريطانية لعلوم وتكنولوجيا الرياضة بالمملكة المتحدة، وجامعة عبدالحميد مهري قسنطينة 2 بالجزائر، الخميس.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد بلال، عميد كلية التربية الرياضية للبنين أبوقير، رئيس المؤتمر، أن فاعليات المؤتمر تم بثها افتراضيا لمدة 3 ايام بواقع 30 ساعة علمية تناولت 20 فكرة بحثية حديثة ألقاها أكثر من 60 عالم من جامعة الإسكندرية، وجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، ومشاركين من فرنسا، ايطاليا، ألمانيا، إسبانيا، كندا، أمريكا، السعوديه، ليبيا، السودان، الأردن، تونس، الجزائر، المغرب، ووصل عدد المتابعين لجلسات المؤتمر على مدار الأيام الأربعة للمؤتمر حوالي 1010 مشارك من تخصصات الإصابات الرياضية والتأهيل الحركي، التغذية الرياضية، تأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة، المدربين، الرياضيين بالإضافة إلى أولياء أمور الرياضيين، والذي ترجمت أعماله من اللغة الانجليزية إلى العربية لنقل المعرفة إلى جميع المشاركين.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم بدير الرئيس الشرفي للمؤتمر، عميد الكلية الاسبق، أن المؤتمر الدولى يعد مطلب مهم لأن الرياضية والصحة وجهان لعملة واحدة وأن ممارسة الرياضة المنتظمة تعمل على رفع مستوى الكفاءة البدنية والمهنية وبالتالي تعزيز الحالة الصحية للشباب والنشء ضد المخاطر التي تهدد الأمن القومي.

وأكد أن المؤتمر لعب دوراً كبيراً في مد أواصر الصداقة بين الجامعات الإفريقية والعربية ومصر والتبادل العلمي والذي يحقق لمصر الريادة العلمية في ظل التحول الرقمي والتعلم عن بعد.

وأشار الدكتور أحمد عمران مقرر المؤتمر ورئيس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية أبوقير إلى أنه على هامش المؤتمر تم إقامة مهرجان رياضي صحي داخل حدائق قصر المنتزة الساعة 9 صباحاً يوم السبت قبل الافتتاح الرسمي بحضور 500 شاب وشابة رياضيين وغير رياضيين بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والسيدات ولاعبي الاسكيت وتمثيل مشرف من الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ووزارة الشباب والرياضة، هيئة تنشيط السياحة، استاد الإسكندرية الرياضى، وذلك من 45 هيئة كلية من كليات جامعة الإسكندرية مما حقق قيمة صحية مضافة لفعاليات المؤتمر.

وفي الختام أوصت اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسة الدكتور أسعد الكيكي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، بتنظيم «اليوم الوطني للرياضة والصحة الأفريقية العربية» مصر 2022 تنظمه كليات التربية الرياضية افريقيا والوطن العربي في نفس الوقت، ووضع خطة أكاديمية تطبيقية لنشر ممارسة الرياضة من أجل الصحة عبر المبادرات الرئاسية، وتدريس مقررات مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا في قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية باللغة الإنجليزية لمواكبة متطلبات سوق العمل لخريجي القسم في تخصصات الاصابات الرياضية والتأهيل الحركي وفسيولوجيا الرياضة والصحة الرياضية.