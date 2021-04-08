شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوحديد»: الزراعة في مصر تواجه تحديات أبرزها ندرة المياه والتغيرات المناخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعه واستصلاح الأراضي الأسبق والأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الزراعة في مصر تواجه عدد من التحديات على رأسها التأقلم مع تزايد ندرة المياه وتناميها وعدم التوازن بين السكان وموارد المياه المتاحة، إلى جانب إزالة الغابات وانتشار التصحر، بالإضافة إلى مشاكل التملح، وتعثر النظم الإيكولوجية المائية، فضلاً عن تصاعد المنافسة على المياه والقيود المفروضة عليها، وتأثير التغير المناخي العالمي، وأزمة إدارة المياه.

وأضاف أبوحديد خلال المؤتمر العلمي لجامعة عين شمس التاسع «جامعات الجيل الرابع بين الواقع والطموحات»، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود المتيني رئيس جامعةعين شمس، أن الدراسات تؤكدعلي أن التغيرات المناخية ستؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة ومن ثم انتشار العديد من الأمراض النباتية الفطرية، وكذلك الإصابات الحشرية المختلفة.