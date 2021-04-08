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وزارة التعليم تعلن مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل لصفوف النقل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي من خلال الجداول التالية:

تعرف على مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل لصفوف النقل
تعرف على مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل لصفوف النقل
تعرف على مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل لصفوف النقل
تعرف على مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل لصفوف النقل
تعرف على مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل لصفوف النقل

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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