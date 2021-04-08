شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل لصفوف النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي من خلال الجداول التالية:

تعرف على مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل لصفوف النقل

تعرف على مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل لصفوف النقل

تعرف على مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل لصفوف النقل

تعرف على مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل لصفوف النقل

تعرف على مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل لصفوف النقل