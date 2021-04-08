شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف حقيبة غذائية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم حزب مستقبل وطن بالبحر الاحمر مبادرة «هدية الرئيس» لأهالي المحافظة تنفيذا لمبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حياه كريمه ويأتى ذلك إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وبمشاركة جميع نواب المحافظة من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

قال «عماد سيف الدين» امين الحزب بالمحافظة ان الحزب شارك في مبادرة حياه كريمه التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بمناسبه حلول شهر رمضان الكريم مؤكداََ ان الهدف من توزيع المواد الغذائية هو مساعده الاهالي مع حلول شهر رمضان المعظم تخفيفا عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا موجهاََ التحية لنواب المحافظة اعضاء مجلسي النواب والشيوخ على المساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالمحافظة خصوصاََ الفئة الاكثر احتياجاََ.

اشار «احمد الدقاق» امين التنظيم بالمحافظة ان الحزب قام بدعم المواد الغذائية وسيعمل على توصيل هديه الرئيس لكل الأسر الاولي بالرعايه مؤكداََ انه سوف يتم توزيع الكرتونة الرمضانية على أهالى محافظة البحر الأحمر بكافة المدن عن طريق طرق الأبواب وذلك لمراعاة شعور أهالي المحافظة.