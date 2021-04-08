شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يضعان حجر أساس فندق ومنطقة ترفيهية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بافتتاح أعمال تطوير ميدان محطة سكة حديد طنطا وذلك بتكلفة تبلغ حوالى 9 ملايين جنيه.

كما قام اللواء محمود شعراوى، والمحافظ بوضع حجر أساس فندق ومنطقة ترفيهية ومطاعم بشارع الجلاء والذى يعد برتوكول تعاون بين المحافظة والإنتاج الحربي وشركة (جاب) الفرنسية بتكلفة ٨٠٠ مليون جنيه.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة الغربية اليوم بحضور السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وذلك لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، حيث شهد الوزير والمحافظ وضع حجر الأساس لفندق ومجمع مطاعم ومنطقة ترفيهية بشارع الجلاء.

وأكد الدكتور طارق رحمي على أن ذلك المشروع يأتي في إطار حرصاً المحافظة على إقامة المشروعات التنموية التي توفر الخدمات المختلفة للمواطنين، بالإضافة لتوفير فرص عمل للشباب، مشيراً إلى أن المنطقة ستحتوي على فندق يتكون من (١٢٠ غرفة، حمام سباحة، قاعات مؤتمرات)، مجمع مطاعم، منطقة ترفيهية وجراج متعدد الطوابق، مؤكدًا على حاجة المحافظة لمثل هذا المشروع حتي يتثنى لزائريها الإقامة المريحة، في إطار تنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة في ظل سعيها لتطوير مزاراتها السياحية والدينية.