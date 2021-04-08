شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الانتهاء من خطة عمل المساجد خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزيرالأوقاف، إنه تم الانتهاء من وضع خطة عمل المساجد خلال شهر رمضان المبارك، وضوابط إقامة صلاة التراويح وسط الالتزام بنظافة المسجد والحفاظ على الإجراءات الوقائية والإحترازية والتباعد وصلاة التراويح فى حدود نصف ساعة ، مشيرا الى أن الدولة تعمل بشكل متوازن للحفاظ على صحة المواطنين فى كافة المجالات ، ولابد ان يلتزم جميع المصلين بالكمامات وكافة شروط الوقاية حتى لايتم غلق المسجد فى حالة عدم الإلتزام ، ولما تلاقى واحد مش لابس كمامة فى المسجد قل له لاتتسبب فى إغلاق بيت ربنا.

وزير الأوقاف بفتتح المجمع الاسلامى بالوادى الجديد

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مسجد التواب الرحيم بالمجمع الإسلامى الكبير بمدينة موط بمركز الداخلة فى الوادى الجديد، بحضور عدد من المحافظين السابقين والقيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات من وزارة الأوقاف وعدد من نواب المحافظة بمجلسى النواب والشيوخ .

وقال الوزير، ان مسجد التواب الرحيم هو المسجد رقم 15 يتم افتتاحة هذا العام من خلال إحلال وتجديد بالكامل فى الوادى الجديد،وتبلغ تكلفة المجمع الإسلامى بموط 25 مليون جنيه، بالإضافة الى وجود 13 مسجد تم إفتتاحهم بعد إجراء صيانة كاملة بواقع إفتتاح مسجد كل 10 بالمحافظة من بداية العام ، حيث يتم تنفيذ خطة الوزارة لإعمار بيوت الله على مستوى الجمهورية، فتم إفتتاح 1309 مسجد على مستوى الجمهورية من بينهم 1219 مسجد إحلال وتجديد بالكامل مثل مسجد التواب الرحيم بالداخلة الذى نفتتحه اليوم ونشارك اهالى المحافظة فرحتهم بالمجمع الإسلامى المتكامل.

واضاف، انه

واشار الى انه يتم تشغيل بعض المساجد بالطاقة الشمسية فى الوادى الجديد، ويتم التعاون بشكل كبير مع المحافظة وهناك دعم كبير لإحلال وتجديد وصيانة وإنشاء مساجد جديدة لأن الدولة المصرية دولة مؤمنة وتولى إهتمام كبير بإعمار المساجد وتجديدها وصيانتها.

وزير الأوقاف بفتتح المجمع الاسلامى بالوادى الجديد

وزير الأوقاف بفتتح المجمع الاسلامى بالوادى الجديد