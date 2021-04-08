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«تعليم المنوفية» تعلن جدول اختبارات الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية جدول اختبارات الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021.

وصرح أحمد سويد مدير المديرية أن الجدول المعلن يشمل المواد الأساسية التي تضاف للمجموع فقط بينما يؤدي الطلاب اختبار المواد التي لا تضاف للمجموع، مضيفا أنه تقرر أن تؤدى الاختبارات العملية لطلاب مدارس التربية بشبين الكوم ومنوف لمدة اسبوع على مستوى المدرسة مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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