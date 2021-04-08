شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى الأسبوع المقبل وسط نشاط للرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بعد أن شهدت البلاد يومان من الطقس الحار، حيث وصلت درجة الحرارة على القاهرة 35 درجة مئوية، فبداية من اليوم ستشهد درجات الحرارة انخفاض على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستوالى انخفاضها يومى السبت والأحد ويسود طقس لطيف شمالا نهارا بارد ليلا، كما تنشط الرياح خلال هذه الفترة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

ويشهد اليوم الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين 5 و 6 درجات، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، لطيف على السواحل الشمالية والرياح نشطة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء لطيف على جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.