شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن غلق جزئى لمحور روض الفرج فى الاتجاهين بالتناوب 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، عن بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل الإنشائية العرضية الخاصة بمحور روض الفرج فى الاتجاهين بواقع 5 فواصل عرضية، بطول ما يقرب من 200 متر، بنطاق محافظة الجيزة تحديدا (أعلى جزيره الوراق).

ونوهت محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لمحور روض الفرج في الاتجاهين بالموقع المشار إليه على بعد ما يقرب من 100 متر من كوبري تحيا مصر بالتناوب بحيث يتم غلق 3 حارات مرويه وترك 3 حارات مرورية لحركة سير المركبات في كل اتجاه بدون تعطيل حركة المرور وذلك لمدة 4 أيام ابتداء من يوم الخميس الموافق 4/8 وحتى يوم الأحد الموافق 4/11 على أن تكون الأعمال من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 6 مساءاً فقط طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الشركة المنفذة قامت بنشر كافه وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية بمحيط الأعمال، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.