شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض بحرارة الجو غدا يصل 4 درجات واضطراب بالملاحة البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غدا الجمعة 9 أبريل انخفاض آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 3 : 4 ) درجة ليسود طقس لطيف شمالا حتى القاهرة معتدل جنوبا نهارا بارد ليلا.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه أيضا من المتوقع غدا نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية و الوجه البحري و القاهرة وجنوب البلاد، محذرة من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 60 ل 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج 3 ل 5 أمتار

ويشهد اليوم الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين 5 و 6 درجات، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، لطيف على السواحل الشمالية والرياح نشطة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء لطيف على جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس:"القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة."