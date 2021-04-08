القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

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القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية، وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى مجالات البحث العلمى وتقديم الخدمات الطبية والتعليم الطبى المتميز، وقعت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا فى مجالات التعليم والتدريب للطلاب والأطباء فى تخصصات الطب المختلفة، وكذا المجالات العلاجية والبحثية .

يهدف البروتوكول، إلى توفير فرص تدريب متميزة لطلاب كلية الطب بالجامعة بعدد من مستشفيات القوات المسلحة، مما يسهم فى تخريج أجيال متميزة من شباب الأطباء، كما تم الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية معتمدة دولياً ومحلياً لتدريب الكوادر الطبية من كلا الطرفين فى مختلف التخصصات الطبية، وكذلك التنسيق والاستفادة المشتركة من الخبراء الأجانب عند زيارة أى من الطرفين، فضلا عن عقد المؤتمرات العلمية وورش العمل التخصصية فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التعاون بين الطرفين فى مجال تقديم القوافل الطبية المشتركة .

يأتى ذلك انطلاقاً من دور القوات المسلحة فى تهيئة فرص أكبر للتعاون مع المؤسسات البحثية وكليات الطب بالجامعات المصرية، للارتقاء بمستوى المنظومة الصحية فى مصر، بما ينعكس آثاره على تقديم خدمة طبية فائقة للمجتمع المصرى.