شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين المدارس المصرية اليابانية بالقاهرة والمحافظات بإجمالى 48 مدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1 ـ المدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر، زهراء مدينه نصر مرحلة ال 4000 - مساكن الظباط - مدينة نصر - القاهرة.

2ـ المدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة، القاهرة الجديدة جاردينيا هايتس (أبو الهول سابقا) جنينة المستثمرين الجنوبية التجمع الخامس – خلف سور الغابة المتحجرة.

3ـ المدرسة المصرية اليابانية بالشروق (1) شارع الكهرباء بجوار الصفا مول خلف جهاز مدينه الشروق.

4ـ المدرسة المصرية اليابانية بالشروق (2) مدينة الشروق - مشتل الشروق - شارع الجراج - بجوار بنك القاهرة

5ـ الجيزة المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد ـ محافظة الجيزة مدينة الشيخ زايد الحى 11.

6 ـ المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر ـ الحى 11 الشماليات ـ 6 أكتوبر المنطقة الصناعية.

7 ـ المدرسة المصرية اليابانية بالحى الثالث- بالسادس من أكتوبر قسم أول أكتوبر- شياخة الحى الثالث – السادس من أكتوبر.

8 ـ المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر ـ مساكن دهشور أمام المركز الطبي‏- السادس من أكتوبر.

9ـ المدرسة المصرية اليابانية ببنها ـ محافظة القليوبية ـ قسم أول الجزء الجنوبي بنها.

10ـ المدرسة المصرية اليابانية بالعبور ـ مدينة العبورـ الحي السابع بعد كارفور العبور امتداد مدرسة النيل الدولية.

11ـ الإسكندرية المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزة أخر مدرسة علي اليمين بشارع الجراج ناصية مدرسة الزراعة ـ ميدان عبد الوهاب الرأس السودا.

12ـ المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب الحى السكنى الأول أمام قصر ثقافة برج العرب.

13ـ المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب (2) الإسكندرية برج العرب الجديدة الحى الثانى خلف مدرسة الشهيد مهيد الرسمية.

14ـ البحيـــرة المدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسي قرية الشعراوي- حوش عيسى- البحيرة.

15 ـ دميـــاط المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة مدينة دمياط الجديدة الحي المتميز.

16ـ المدرسة المصرية اليابانية كفر البطيخ قرية البساتين- مركز كفر البطيخ

17ـ الدقهلية المدرسة المصرية اليابانية ميت غمر طريق ميت غمر القاهرة – ارض المصانع بجوار المنطقة الاستثمارية

18ـ المدرسة المصرية اليابانية ببنى عبيد ـ محافظة الدقهلية مركز بني عبيد بجوار استاد بني عبيد الرياضي.

19 ـ المدرسة المصرية اليابانية بجمصة ـ جمصة - الدقهلية بجوار مدرسة المتفوقين

20ـ المدرسة المصرية اليابانية تمي الامديد قرية الربع - تمي الامديد.

21ـ الشرقية المدرسة المصرية اليابانية بكفر صقر الشرقية - مركز كفر صقر- قرية سنجها (المؤانسة)-الزعاقة.

22ـ المدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق ـ قسم ثاني الزقازيق - حي كفر عبد العزيز - الزقازيق - الشرقية.

23ـ المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر (1) المجاورة 37 الحي الخامس - قسم ثان - العاشر من رمضان - الشرقية.

24ـ المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر(2) مجاورة 72 العاشر من رمضان.

25ـ الغربية المدرسة الشهيد كريم يحي رفعت محمد شوقي المصرية اليابانيةشارع الصياد بجوار إدارة شرق المحلة الكبرى.

26ـ المدرسة المصرية اليابانية بطنطا أخر مجمع الجلاء التعليمى.

27ـ المدرسة المصرية اليابانية بسمنود ـ محافظة الغربية - سمنود - قرية ميت هاشم - طريق المحلة زفتى.

28ـ كفر الشيخ المدرسة المصرية اليابانية بيلاـ قرية ابشاي - مركز بيلا

29ـ المدرسة المصرية اليابانية بقويسنا ـ المنوفية - قويسنا - المنطقة الصناعية - المنطقة الرابعة بجوار مصنع الطوب الرملي.

30ـ المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم المنوفية - شبين الكوم - نزلة الكوبري العلوي.

31 ـ المدرسة المصرية اليابانية بالسويس السلام١ بجوار سور الجامعة وخلف المعهد العالي للهندسة - حي فيصل - السويس.

32ـ المدرسة المصرية اليابانية بالإسماعيلية ـ الإسماعيلية - الكيلو 7- أرض فيديكو.

33ـ المدرسة المصرية اليابانية ـ ببوسعيد ـ تقاطع شارع العبور وأسوان أمام معمل البرج - حى العرب - بورسعيد.

34ـ المدرسة المصرية اليابانية بالعريش ـ مدينة العريش -حي تقسيم ثانى العريش.

35 ـ جنوب سيناء المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء ـ حي النصر - طور سيناء.

36 ـ المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ بجوار أرض الجمعية للبناء والإسكان أمام جامعة الملك سلمان حى النور - شرم الشيخ.

37 ـ المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم ـ مدينة الفيوم الجديدة طريق أسيوط الغربي.

38 ــ المدرسة المصرية اليابانية بمنشأة سنورس ـ الفيوم مركز سنورس منشأة طنطاوي مفارق كمال بركات.

39ـ أسيوط المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدةـ أسيوط الجديدة - ابنى بيتك- المرحلة الثانية - بجوار عمارات محلب.

40 ـ المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المنيا الجديدة ـ المنيا الجديدة- الحي الخامس.

41 ـ المدرسة المصرية اليابانية ببنى سويف الجديدة ـ بني سويف الجديدة الحي الرابع

42 ـ المدرسة المصرية اليابانية بمدينة قنا ـ قنا مساكن عثمان خلف نادى طلائع مينا.

43 ـ المدرسة المصرية اليابانية بسوهاج ـ ساحل طهطا- طهطا.

44ـ المدرسة المصرية اليابانية الرديسيةـ الرديسية قبلي- مركز إدفو

45 ـ المدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد امتداد العقاد بجوار نيابة المرور.

46 ـ البحرالأحمر المصرية اليابانية بالغردقة 1ـ أول طريق الحجاز - بجانب مديرية التربية والتعليم الجديدة.

47ـ المصرية اليابانية بالغردقة 2ـ تقسيم النور - الأحياء.

48 الوادي الجديد المدرسة المصرية اليابانية بالوادي الجديد الخارجة - بجوار مركز الاشعاع الحضاري.