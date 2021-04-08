شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن مقررات امتحانات أبريل للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي من خلال الجداول التالية:

وكانت الحكومة، نفت ما تردد من أنباء حول إلغاء الدراسة بجميع المدارس، بدءاً من شهر رمضان، واعتماد نتيجة شهر مارس كنتيجة نهائية للفصل الدراسى الحالى.

تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الدراسة بجميع المدارس، بدءاً من شهر رمضان أو اعتماد نتيجة شهر مارس كنتيجة نهائية للفصل الدراسي الحالي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن الدراسة مستمرة بكافة المدارس دون إلغاء، كما ستعقد الامتحانات الشهرية المجمعة لجميع صفوف النقل في مواعيدها المقررة.

وأشارت الوزارة، إلى أن الحضور اختياري بكافة المدارس في شهر رمضان، ويقتضي الغياب الاختياري إقراراً رسمياً من ولي الأمر، على أن لا تزيد عدد أيام حضور الطلاب عن ثلاثة أيام أسبوعياً، حيث يتم العمل بالجداول التبادلية بين الصفوف المختلفة لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة، مع استكمال المناهج الدراسية من خلال الوسائل المتعددة التي أعلنت عنها الوزارة من منصات وقنوات تعليمية، مُشددةً على الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية كافة عناصر المنظومة التعليمية.