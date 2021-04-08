شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تحدد الأوراق المطلوبة للتقدم للمدارس المصرية اليابانية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وحدة المدارس المصرية اليابانية، المستندات المطلوبة أثناء عملية ملئ بيانات التقدم الإلكترونى للعام الدراسى المقبل بمرحلة رياض الأطفال وبعد الاختيار المبدئى تمهيداً للمقابلة الشخصية مع الطالب:

ـ شهادة ميلاد مميكنة للطفل التلميذ حديثة الإصدار (لا تزيد عن شهر)

ـ بطاقة الرقم القومى لولى الأمر (سارية)

ـ إثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بسته أشهر على الأقل (توثيق رسمي) وذلك فى حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت فى بطاقة الرقم القومى.

ـ التوقيع على إقرار ولى الأمر (عدد 2 أصل نسخة لولى الأمر ونسخة للمدرسة) وفى حالة مخالفة ولى الأمر لأى من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت فتح باب التقدم للعام الدراسى المقبل للمدارس المصرية اليابانية.