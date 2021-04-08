شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: سجلنا اليوم أعلى حمولة فى تاريخ قناة السويس بـ6.1 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن عدد السفن المارة يوميا بالقناة حوالى 85 سفينة، واليوم مرت 84 سفينة بها أعلى حمولة فى القناة منذ إنشاءها وتقدر بـ6.1 مليون طن، موضحًا أن الهيئة وضعت سيناريو بعد تعويم السفينة الجانحة لمرور 422 سفينة كانت منتظرة في غاطس السويس وبورسعيد والبحيرات، وذلك عبر جدول لتنظيم مرورها.

كما كشف رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات لبرنامج "صباح الخير" على التليفزيون المصرى، عن أن حاملة الطائرات الأمريكية "إينزهاور" مرت من القناة منذ 3 أيام، مضيفا: "الأعماق التى وقعت فيها الحادثة أكبر من الأعماق الموجودة فى القناة كلها، وبالتالى الحادثة ليس لها علاقة بالأعماق ولكنها حادثة مُركبة، اشترك بها عدة أسباب من ضمنهم الرياح.