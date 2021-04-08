شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مسجد السيدة زينب استعدادا لشهر رمضان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، حملة نظافة وتعقيم المساجد، حيث انطلقت الحملة من مسجد السيدة زينب بمحافظة القاهرة، وعدد من المساجد فى المحافظات، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عملية التعقيم، كما تم تعقيم مداخل المسجد والأبواب الخارجية والدخلية والحائل حول المقام.

من جانبه، قال الشيخ صبري ياسين، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، إن الحملة سيتم تعميمها على جميع المساجد والمحافظات تباعا، كما تستمر طوال شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار حرصها على تهيئة المساجد استقبالا لشهر رمضان المعظم.

وأكد ياسين، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف امتنَّ الله عز وجل - به علينا، ومن تمام هذا الشرف الحفاظ على نظافة المساجد وتعقيمها بأن نأتيها فى أحسن وأكمل وأتم وجوه النظافة والطهارة والبهاء والنقاء ظاهرًا وباطنًا،استجابة لقول الله عز وجل : " يَابَنِى آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ"، فإن الأجر على خدمة بيوت الله (عز وجل) عظيم تحفُّهُ البركة فى الدنيا والرحمة فى الآخرة، ومن ثمة وجب التفانى فى العمل لكل من شرفه الله (عز وجل) بخدمة بيوته.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن صلاة القيام فى رمضان لهذا العام قائمة، مع مراعاة الضوابط التالية:

1. ارتداء الكمامة.

2. اصطحاب المصلى الشخصي.

3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

4. استمرار عدم فتح دورات المياه.

5. استمرار عدم فتح الأضرحة.

6. استمرار عدم السماح بأى مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

7. استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة فى غير أوقات الصلاة الراتبة.

8. عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها.

9. عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد.

10. السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أى دروس أو خواطر دعوية.

11. بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد , مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية , وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق , وعدم قيام الواعظة بإلقاء أى دروس أو خواطر , أما الفتح فى جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.

12. قصر العمل بالمساجد على الصلاة , وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق فى الخطبة على النحو المتبع.

13. استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما فى ذلك صلاة التراويح.

14. استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.