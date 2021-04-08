شكرا لقرائتكم خبر عن معهد أمراض النبات بوزارة الزراعة: حالة محصول القمح جيدة ومبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات ومجموعة من باحثى قسم بحوث أمراض القمح بالمعهد زراعات القمح لعدد من المزارعين فى محافظة الشرقية، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمحصول القمح وبناءً على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور محمد سليمان - رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأكد خليل أن الحالة العامة لمحصول القمح هذا الموسم جيدة ومبشرة، حيث تفقد الوفد تجارب قسم بحوث أمراض القمح وكذلك تجارب المحاصيل الشتوية فى محطة البحوث الزراعية بكفر الحمام بحضور الدكتور منال عبد الصمد مدير المحطة، والدكتور عبد الله سويلم - رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بالشرقية.

وعقد مدير معهد أمراض النبات اجتماعا مع باحثى المعهد بالمحطة، مشددا على ضرورة حل مشاكل المزارعين وإيجاد الحلول السريعة والدقيقة لهذه المشاكل وبذل مزيد من الجهد فى العمل للارتقاء بمستوى البحوث وضرورة التوسع فى تنفيذ البحوث التطبيقية ذات المردود المباشر على زيادة الإنتاجية للمحاصيل المختلفة وعلى ضرورة الاستغلال الأمثل للأصول سواء فى الأجهزة أو المعامل.