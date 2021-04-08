شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات "الداخلية" بالسماح لـ62 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الداخلية 3 قرارات وزارية، تتضمن السماح لـ62 مواطنا مصريا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، ونشرت الجريدة الرسمية القرارات رقم 349 لسنة 2021 و370 لسنة 2021 و369 لسنة 2021 التى تسمح بذلك.

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه. ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".