شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 4619 وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الخميس، جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد، حيث يزور خلالها محافظة الفيوم بعد زيارته بمحافظات أسوان والأقصر وقنا، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا، والعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

وجاءت زيارة الوزير لمحافظة الفيوم، ليؤكد ما وعدت به الدولة المصرية، خلال زياراته المكوكية للمحافظات والتواجد وسط العمال بكافة القطاعات للتعرف عن قرب عن المشاكل والإسراع فى تذليلها والمساعدة فى حلها مع الجهات المعنية المختلفة وتوفير الرعاية للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين وتصنيفها وعمل قاعدة بيانات متكاملة وسليمة تمهيداً لتقديم الرعاية على أرض الواقع.

وفى هذا الإطار سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، يرافقة محافظة الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، 4619 بوليصة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام للمحافظة، وعلى أبو الحسن مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

والتقى الوزير ومحافظ الفيوم، العمالة المصرية العائدة من الخارج بالمحافظة، لمساعدتهم فى عمل مشروعات صغيرة، وقاما بتسليم 208 عقود عمل لذوى الهمم، فضلا عن تسليم 112 شهادات إتمام 9 دورات تدريبية للجنسين مجانا، على مهن الخياطة والتفصيل، وكهرباء تركيبات وسباكة صحية بوحدة التدريب المتنقلة.

فى مستهل كلمته قال وزير القوى العاملة: جئتكم اليوم فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات المعنية، لرعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة، وقد حرصت على التواجد معكم لكى أوفى بما تعهدنا به منذ شهور قليلة بتسليم وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية.

وأوضح الوزير، أن وثيقة التأمين المقدمة لتلك الفئة بمثابة البداية لرعاية تلك الفئة بشكل مختلف، وهى أساس الحماية التى تقدمها الدولة لأبنائها، وليعلم كل منهم أن الدولة المصرية لن تترك أى عامل منهم إلا وستوفر له الرعاية والحماية اللازمة.

وأكد الوزير، أنه يجب على كل عامل أن يفتخر بمهنته التى تشملها العمالة غير المنتظمة، وأن يبادر بتسجيل المهنة فى بطاقة الرقم القومى له، حتى يتسنى تسجيله بقاعدة البيانات من قبل الجهات المعنية، وبالتالى تقديم المنح والمساعدات الدورية له ، لينال حقه فى الرعاية والحماية التى تقدمها الدولة له، ويتوافر لتلك الفئة كينونة وهوية فى الدولة المصرية.

ووجه الوزير، مديرية القوى العاملة بالفيوم بالبدء فى استخراج شهادة قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها مجاناً ، حتى يسهل على تلك الفئة استخراج بطاقات رقم قومى جديدة مثبت عليها المهنة الحقيقية التى يعمل بها، مشدداً على ضرورة وضع آلية جديدة يمكن من خلالها التواصل مع تلك العمالة للعمل على تجديد تلك وثائق التأمين قبل انتهاء مدتها كل عام.

وقدم الوزير، الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة بالفيوم، على هذا الجهد الطيب، طالباً منهم مزيد من الجهد فى الفترة القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة، ومحاولة المساعدة فى تغيير مهن تلك العمالة فى بطاقات الرقم القومى ومتابعة أحوالهم.

وأوضح الوزير، أن الفكرة الرئيسية التى بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة، هى حماية هؤلاء من المخاطر التى يواجهونها فى محيط عملهم، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم فى حالات الإصابة أو العجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب اجتماعيا وصحيا وشمولهم فى مظلة الحماية التأمينية للدولة.

وأكد سعفان أن كل أجهزة الدولة تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة بالتعاون والتنسيق فيما بينها، كلا فى الجزء الخاص به والقطاع الذى يتناوله.