شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزارة الداخلية بإبعاد نمساوية خارج البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة الداخلية، بإبعاد نمساوية من أصل صومالي طبقا لقرار رقم 348 لسنة 2021، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.

وبناء على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة بتاريخ 27/2/2021 بشأن طلب إبعاد نمساوية من أصل صومالى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.