شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يشن حملة لضبط أعمال البناء المخالف فى شارع سليمان جوهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الحى، صباح اليوم الخميس، فى ضبط أعمال بناء مخالف بدون ترخيص، بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة الدقى فى 16 شارع الأرنائوطي من ش سليمان جوهر، بناء على توجيهات الوزير اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزه لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن باليقظة التامة فى رصد مخالفات البناء مع اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم ضبط المتهم لعرضه على النيابة.

وقد نفذ حى الدقى خلال الفترة الماضية حملة لإزالة التعديات بشارع سليمان جوهر، تم خلالها إزالة التعديات والبروز للمحال فى شارع سليمان جوهر، وقد كانت هناك استجابة وتعاون من أصحاب المحال التجارية فى تصحيح الأعمال المخالفة لإمكانية القيام بأعمال التطوير لتحقيق الصالح العام، وإعادة المظهر الحضارى للشارع العريق.