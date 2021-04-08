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تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:

 

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام

- البطاطس 4.5 جنيه.

- البصل الأبيض 4.5 جنيه.

- البصل الأحمر بـ 6.5 جنيه.

- الكوسة بـ 9 جنيهات.

- الجزر بـ5 جنيهات.

- الخيار بـ 8 جنيهات.

- الجوافة بـ 10 جنيهات.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ 9.5 جنيه.

- الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10جنيهات.

- الفلفل الألوان 30 جنيها.

- الليمون بـ 24 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ 14 جنيها

- التفاح السكرى بـ26 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 9.5 جنيه.

- اليوسفى بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى بـ 26 جنيها.

- البسلة بـ 8 جنيهات.

البرتقال بسرة بـ9.5 جنيه.

-البرتقال البلدى بـ4.5 جنيه.

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