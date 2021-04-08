شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎ وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى: ‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام - البطاطس 4.5 جنيه. - البصل الأبيض 4.5 جنيه. - البصل الأحمر بـ 6.5 جنيه. - الكوسة بـ 9 جنيهات. - الجزر بـ5 جنيهات. - الخيار بـ 8 جنيهات. - الجوافة بـ 10 جنيهات. ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات. - الفلفل الرومى بـ 9.5 جنيه. - الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10جنيهات. - الفلفل الألوان 30 جنيها. - الليمون بـ 24 جنيها. - الفاصوليا الخضراء بـ 14 جنيها - التفاح السكرى بـ26 جنيها. ‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 9.5 جنيه. - اليوسفى بـ9 جنيهات. ‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها. ‏- التفاح الإيطالى بـ 26 جنيها. - البسلة بـ 8 جنيهات. البرتقال بسرة بـ9.5 جنيه. -البرتقال البلدى بـ4.5 جنيه.