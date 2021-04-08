شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تعلن طرح مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام المحلى والان مع تفاصيل الخبر
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن مد مخازن شركات المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع والمنتجات الغذائية، لصرف مقررات تموين شهر ابريل الجارىً لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تقوم الشركات الحكومية بتوفير المقررات لبقالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، لصرفها لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها.
على جانب تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح المنتجات والسلع الغذائية فى منافذ "أهلا رمضان" على مستوى الجمهورية بمشاركة كبرى السلاسل التجارية، بجانب طرح كافة السلع الغذائية بفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وايضا الخضراوات والفاكهة والبقوليات ومنتجات الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة والمجمدة لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف المحافظات، كما تم تخصيص جناح لطرح والمنظفات ومستحضرات التجميل بجانب أيضا طرح ملابس وأحذية داخل المعرض الرئيسى بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.