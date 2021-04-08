شكرا لقرائتكم خبر عن حصر المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة لتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التنمية المحلية، الانتهاء من حصر المنازل التى تحتاج لإعادة تأهيل ( سكن كريم) ضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" فقد تم نهو الحصر المبدئى لتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية من خلال اللجان المجتمعية وبالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة" وشباب البرنامج الرئاسى ووزارة التضامن الاجتماعى، حيث سيتم إعادة تأهيل 100 ألف مسكن وجارى حالياً مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بها للوصول للقوائم النهائية.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أنه تم رصد وحصر حوالى 5026 مشروعاً حتى شهر مارس الماضى سيتم تنفيذها فى 51 مركز على مستوى المحافظات المستهدفة بما يمثل 100% من النطاق الجغرافى المستهدف ، مضيفاً أنه تم رصد 798 مشروعاً يجرى تنفيذها حالياً على أرض المحافظات منها مشروعات كانت جارية بالفعل أو كانت متعثرة ومتوقفة على توفير الأراضى أو بعض الإجراءات الإدارية والتمويلية وتم تذليل المعوقات التى تعترضها ودخلت حيز التنفيذ مرة أخرى لتتكامل مع المشروعات المستجدة تحقيقاً للتنمية الشاملة للقرى والمراكز المستهدفة ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى.

وأشارت وزارة التنمية المحلية، إلى رصد عدد كبير من المشروعات فى مرحلة التجهيز للتنفيذ وفق للخطط الموضوعة حيث وصل عدد هذه المشروعات إلى 4228 مشروعا فى قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة والشباب والرياضة والخدمات البيطرية والرى والغاز الطبيعى والاتصالات وكذا برامج الإدارة المحلية (طرق ونقل- إنارة عامة - تحسين بيئة - تدعيم وحدات محلية- أمن واطفاء).