الحكومة: مصر أصبحت نموذجا دوليا ناجحا في مكافحة الهجرة غير الشرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تقريرًا تضمن إنفوجرافيك يوضح أن مصر أصبحت نموذجًا دوليًا ناجحًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم اللاجئين، وسط إشادة دولية بتعامل الدولة المصرية مع كلا الملفين.

ووفق التقرير، اتبعت الدولة المصرية سياسات ناجحة وفعالة في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية وملف اللاجئين، في ظل حرصها على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، حيث نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى ذلك نجحت مصر في ضبط حدودها البرية والبحرية.

كما وضعت الدولة المصرية إطارًا تشريعيًا وطنيًا لمكافحة تهريب المهاجرين، واستضافت ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات وتم التعامل معهم دون تمييز ودمجهم في المجتمع المصري.

ويستفيد اللاجئون من كافة الاحتياجات الأساسية والخدمات الاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين، بما يضمن لهم حرية التنقل وعدم عزلهم في المخيمات.