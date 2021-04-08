محافظ القاهرة يشهد تكريم "الآثار" للجهات المشاركة في حفل نقل المومياوات الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، حفل التكريم الذي أقامه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لجهات الدولة المشاركة في تنظيم حفل نقل المومياوات الملكية بمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط.

وأشاد الدكتور خالد العناني، خلال الحفل بالجهد الذي بذلته الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة والذي جعل شوارع القاهرة تبدو في أبهى صورة تليق بحجم الحدث، مؤكدًا على أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة كان شريكًا أساسيًا في ظهور الحدث بهذا الشكل الذي أثار فخر المصريين.

وأضاف وزير الآثار، أن جميع العاملين بمحافظة القاهرة بذلوا جهدًا كبيرًا بدافع وطني في المقام الأول.

شمل التكريم اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.​