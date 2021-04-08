مستند| لتهريب "عقاقير محظورة".. تفاصيل التحقيقات بقضية "رشوة الجمارك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

حصل "الخليج 365" على أمر الإحالة في القضية رقم 217 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة العليا المتهم فيها رئيس قسم تفتيش الركاب ومأمور الجمارك بمطار القاهرة سابقًا و4 آخرين في القضية المعروفة بـ"رشوة الجمارك".

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عمومين رئيسي أقسام بالإدارة المركزية لجمارك ميناء القاهرة الجوي، طلبا وأخذا لنفسهما عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها، بأن طلبا من المتهمين من الثالثة حتى الخامس وبواسطة المتهم السادس 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وأضاف أن المتهمين أخذا 100 ألف جنيه من مبلغ الرشوة مقدمًا مقابل تمكين المتهمة الثالثة (ربة منزل) من عبور الدائرة الجمركية محل عملها دون تفتيش حقائب سفرها المحتوية على "عقاقير طبية" محظور تداولها داخل مصر بالمخالفة للقوانين واللوائح على النحو المبين بالتحقيقات.

أمّا عن المتهمين من الثالثة حتى الخامس، فقدموا رشوة لموظفين عموميين للامتناع عن العمل وظيفتهما وللإخلال بواجباتهما، بأن قدموا للمتهمين الأول والثاني بواسطة المتهم السادس عطايا الرشوة موضوع الاتهام السالف.

وذكرت النيابة أن المتهم السادس توسط في رشوة موظفين عموميين في الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها، بأن توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام سالفًا.

وشهد عضو الرقابة الإدارية بلال محمود أن تحرياته أكدت أن المتهم الأول "م. ح"، رئيس قسم تفتيش الركاب بالإدارة لجمارك الركاب بميناء القاهرة الجوي سابقًا، والمتهم الثانى "ر. م"، مأمور جمارك بالإدارة المركزية لجمارك الركاب بميناء الجوي سابقًا مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من المتهمين الثالثة "س.س"، والرابع "ع. س"، والخامس "ا. م"، والسادس "ا. ع" مقابل تمكين المتهمة الثالثة من عبور الدائرة الجمركية محل عملها وبحوزتها حقائبة سفر محتوية على عقاقير طبية محظور تداولها.