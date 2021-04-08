ضبط مدير مخبز استولى على ربع مليون جنيه من أموال الدعم في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن مخبز بلدي ؛ لاستيلائه على 222 ألف من أموال الدعم في القليوبية.

كانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ضبطت المدير المسئول عن مخبز بلدي– بمحافظة القليوبية؛ لاستيلائه على مبلغ 222٫643 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

كما ضبطت شرطة التموين بمديرية أمن سوهاج، مالك مخبز بلدي، بحوزته 310 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.