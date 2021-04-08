شكرا لقرائتكم خبر عن «القصير» يبحث مشروعات التعاون المشترك مع جنوب السودان في الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع جوزفين لاجو وزيرة الزراعة والأمن الغذائي وأونيوتو أديجو وزير الثروة الحيوانية والسمكية بجمهورية جنوب السودان عقب وصوله إلى جوبا اجتماعا مشترك لبحث استكمال المباحثات الأخيرة التي بدأت في نوفمبر الماضي بالقاهرة حول مشروعات التعاون المشترك.

واستمع «القصير»، والوفد المرافق والذي ضم ‏السفير محمد قدح، سفير مصر في جنوب السودان، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور ماهر المغربي، مدير المزارع المصرية في أفريقيا، إلى عرض تقديمي عن قطاع الزراعة في جنوب السودان وما يساهم به في الإنتاج القومي وفرص الاستثمار المتاحة والتحديات التي تواجه هذا القطاع وما يحتاجه من دعم فني وتدريب.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام بالنسبة لجمهورية جنوب السودان في المجال الزراعي بداية من بناء القدرات والتدريب والاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والأمصال واللقاحات والبحوث الزراعية والتقاوي

وأكد «‏القصير» على توجيهات القيادة السياسية في البلدين لتعزيز أطر التعاون في جميع المجالات وخاصة قطاع الزراعة، مشيرًا إلى التنسيق الجاري بين وزارة الزراعة والتعليم العالي لاستقبال عدد من المنح الدراسية لطلبة من جنوب السودان للدراسة بكليات الزراعة لرفع القدرات في هذا المجال.

واتفق الجانبان المصري وجنوب السودان على تشكيل لجنة زراعية مشتركة بين البلدين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه وذلك رغبة من الجانبين في المضي قدمًا في تعزيز التعاون في المجال الزراعي هذا وقد تم الاتفاق على توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بانشاء مزرعة متكاملة بجمهورية جنوب السودان خلال الزيارة

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يجتمع مع جوزفين لاجو وزيرة الزراعة والأمن الغذائي وأونيوتو أديجو وزير الثروة الحيوانية والسمكية بجمهورية جنوب السودان

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يجتمع مع جوزفين لاجو وزيرة الزراعة والأمن الغذائي وأونيوتو أديجو وزير الثروة الحيوانية والسمكية بجمهورية جنوب السودان

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يجتمع مع جوزفين لاجو وزيرة الزراعة والأمن الغذائي وأونيوتو أديجو وزير الثروة الحيوانية والسمكية بجمهورية جنوب السودان

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يجتمع مع جوزفين لاجو وزيرة الزراعة والأمن الغذائي وأونيوتو أديجو وزير الثروة الحيوانية والسمكية بجمهورية جنوب السودان