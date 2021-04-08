شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: فحصنا 8 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف عن الأنيما والتقزم في المدارس‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة وزايد وزيرة الصحة والسكان، الخميس، فحص 8 ملايين و60 ألفا و967 طالبا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية.

وأضافت «زايد» أثناء خلال كلمتها في مؤتمر حقوق الإنسان الذي ينظمه المركز المصري تحت عنوان «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة»، الخميس، أن وزارة الصحة حققت هذه الأرقام في 4 أشهر منذ إطلاق المبادرة مطلع شهر نوفمبر الماضى وحتى اليوم، حيث تأتي تلك المبادرة في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة قلصت البرنامج الزمني لمنظومة التأمين الصحي الشامل من 15 عاما لـ5 أعوام من اجل إتاحة الخدمة لجميع المواطنين في وقت قياسي.

وأضافت «زايد» خلال كلمتها في مؤتمر حقوق الإنسان الذي ينظمه المركز المصري تحت عنوان «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة»، الخميس، أن وزارة الصحة عدلت عدد المحافظات التي تشملها المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل من 5 محافظات إلى 6 محافظات لتشمل محافظات صعيد مصر، كما ستشمل المرحلة الثانية محافظات من الدلتا والصعيد لضمان التوزيع الجغرافي العادل.

وقالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة بصدد افتتاح مراكز صحة وتنمية الأسرة من شأنها توفير فرص عمل للسيدات، على ضوء مبادرة 100 مليون صحة.

وأضافت زايد، خلال كلمتها في مؤتمر حقوق الإنسان الذي ينظمه المركز المصري تحت عنوان «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة» الخميس، أن مصر عملت على تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل التي تندرج تحتها العديد من الهيئات والمراكز الصحية، مؤكدة نجاح مصر في الكشف على 7 ملايين مصري في أقل من سبعة أشهر.

ولفتت إلى أن وزارة الصحة سعت لإطلاق العديد من المبادرات الصحية، وتمكنت عبر مبادرة القضاء على قوائم الانتظار خلال شهرين فقط من تقليص متوسط مدة الانتظار من 400 يوم لـ11 يوما في متوسط 22 يوم عمل.

كانت قد انطلقت فعاليات مؤتمر «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة»، اليوم الخميس، والذي يعقده المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، لمناقشة تأثير جائحة كورونا، بحضور رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسئولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال التنموي.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، قد صرح بأن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية تستهدف فحص كل الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألفا و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيرا إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية، مضيفًا أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.