شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تنظم جولة ميدانية للسفراء الأوروبيين وكندا للعاصمة الإدارية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة الخارجية أمس الأربعاء، جولة ميدانية لسفراء الدول الأوروبية وكندا في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الخارجية للاطلاع السفراء الأجانب المعتمدين في القاهرة على عملية التحديث الشاملة والانجازات الكبيرة التي حققتها مصر في السنوات الست الأخيرة .

وشملت الجولة اطلاع السفراء على ما تم انجازه من أعمال إنشائية ضخمة في العاصمة وما تم الانتهاء منه من أعمال تمهيدا لانتقال الحكومة بوزاراتها المختلفة إلى هناك.

وتضمنت الجولة زيارات إلى مدينة الثقافة والفنون وحي الأعمال والأبراج الادارية بما فيها أعلي برج في القارة الافريقية، فضلا عن حي الوزارات بما في ذلك جولة في رئاسة مجلس الوزراء وحي البنوك وفندق الماسة وكاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم.

و استمع السفراء الاوروبيون إلى شرح مفصل من كبار مسئولي شركة العاصمة الادارية حول المخطط العام للمشروع والمرافق والخدمات الملحقة به ومراحل تطوره، بالاضافة إلى شرح مطول حول حي السفارات والتسهيلات والقواعد والاجراءات الخاصة بانتقال السفارات إلى العاصمة الجديدة.

وابدي السفراء تقديرهم الكبير لحجم وسرعة ما تم انجازه في هذا المشروع الضخم والتطور الذي يشهده يوما بعد يوم وفي فترات وجيزة.

تجدر الاشارة إلى انه تم ترتيب الجولة بالتنسيق بين وزارة الخارجية وشركة العاصمة الادارية الجديدة وصندوق تحيا مصر وفندق الماسة. وسوف تشهد المرحلة القادمة تنظيم جولات ميدانية مماثلة لسفراء باقي المجموعات الجغرافية المعتمدة في مصر.