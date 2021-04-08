شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: ضغطنا البرنامج الزمني لمنظومة التأمين الصحي الشامل من 15 لـ5 أعوام‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة قلصت البرنامج الزمني لمنظومة التأمين الصحي الشامل من 15 عام لـ5 أعوام من اجل إتاحة الخدمة لجميع المواطنين في وقت قياسي.

وأضافت «زايد» خلال كلمتها في مؤتمر حقوق الإنسان الذي ينظمه المركز المصري تحت عنوان «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة»، الخميس، أن وزارة الصحة عدلت عدد المحافظات التي تشملها المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل من 5 محافظات إلى 6 محافظات لتشمل محافظات صعيد مصر، كما ستشمل المرحلة الثانية محافظات من الدلتا والصعيد لضمان التوزيع الجغرافي العادل.

وقالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة بصدد افتتاح مراكز صحة وتنمية الأسرة من شأنها توفير فرص عمل للسيدات، على ضوء مبادرة 100 مليون صحة.

وأضافت زايد، خلال كلمتها في مؤتمر حقوق الإنسان الذي ينظمه المركز المصري تحت عنوان «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة» الخميس، أن مصر عملت على تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل التي تندرج تحتها العديد من الهيئات والمراكز الصحية، مؤكدة نجاح مصر في الكشف على 7 ملايين مصري في أقل من سبعة أشهر.

ولفتت إلى أن وزارة الصحة سعت لإطلاق العديد من المبادرات الصحية، وتمكنت عبر مبادرة القضاء على قوائم الانتظار خلال شهرين فقط من تقليص متوسط مدة الانتظار من 400 يوم لـ11 يوم في متوسط 22 يوم عمل.

كانت قد انطلقت فعاليات مؤتمر «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة»، اليوم الخميس، والذي يعقده المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، لمناقشة تأثير جائحة كورونا، بحضور رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال التنموي.