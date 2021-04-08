أخبار مصر

اقرأ الآن على المصري اليوم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعرض جريدة المصري اليوم لقرائها أهم الأخبار على مدار الساعة وهي كالتالي:

- فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو «لوريال 2022 الدولية» (تفاصيل)

- السجن المؤبد لـ محمود عزت بـ«أحداث مكتب الإرشاد»

- مدرب الترجي: لن نتقاعس أمام مولودية الجزائر وسنحترم الميثاق ‏الرياضي

- أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 8 أبريل في البنوك المصرية

- «الإحصاء» يعلن ارتفاع التضخم لـ 4.8% خلال مارس 2021 (تفاصيل)

- انطلاق فعاليات مؤتمر «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة» (بث مباشر)

  • الوضع في مصر

  • اصابات

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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